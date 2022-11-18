Алдонин: «Месси - величайший игрок, ему не хватает кубка ЧМ»

Экс-футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем старте чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«На ЧМ буду пристально следить за выступлением Аргентины и Месси, которого считаю величайшим футболистом. Ему как раз не хватает кубка чемпионата мира», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

Престижный турнир состоится с 20 ноября по 18 декабря. На групповой стадии соревнований сборная Аргентины встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Действующим триумфатором турнира является сборная Франции.