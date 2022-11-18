Дзамбротта: «Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Известный в прошлом итальянский защитник Джанлука Дзамбротта высказался касательно предстоящего старта чемпионата мира – 2022.

«Мне бы хотелось, чтобы этот мундиаль стал бенефисом Лионеля Месси. Я буду поддерживать сборную Аргентины. Хочу увидеть, как Лионель поднимет над головой чемпионский кубок. Ему не хватает этой награды. Месси – футбольный гений, который подобен Марадоне. Такие игроки рождаются раз в несколько десятков лет», - цитирует Дзамбротту AS.

На групповой стадии чемпионата мира - 2022 сборная Аргентины сыграет против Мексики, Саудовской Аравии и Польши.