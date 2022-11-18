«Коринтианс» хочет переманить главного тренера сборной Бразилии

Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» начал поиски нового главного тренера. Согласно данным журналистов портала Goal.com, руководство вступило в переговоры с Тите, ныне занимающим пост наставника национальной сборной Бразилии.

При этом в настоящий момент главным претендентом на эту должность считает Бруну Лаже, который покинул английский «Вулверхэмптон» в октябре.

В минувшем сезоне «Коринтианс» набрал 65 баллов в чемпионате Бразилии и финишировал на четвертой строчке. В прошедшей кампании команду возглавлял Витор Перейра.