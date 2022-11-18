Мальдини: «К сожалению, не удалось продлить контракт Леау до чемпионата мира»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что клуб хотел продлить контракт португальского нападающего Леау до чемпионата мира, но не успел сделать это. Теперь, очевидно, что после чемпионата мира его запросы могут вырасти в случае успешного выступления.

- Конечно, мы хотели продлить контракт до чемпионата мира. Но с Леау это не получилось. С Беннасером работа еще идет, мы сейчас должны встретиться с его агентами, - цитирует слова pianetamilan.it.

Свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии с Леау проведет 24 ноября против национальной команды Ганы.