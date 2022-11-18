Анти-Дримтим, или почему не попадают на чемпионат мира

Не попасть на чемпионат мира можно по разным причинам. Самая простая – не отобраться туда. Такая участь постигает звёзд мирового футбола, которым довелось выступать в не самых футбольных странах. Ярким примером сегодняшних дней, безусловно, являются Эрлинг Холанн и Мохамед Салах. Их более опытные товарищи из Финляндии Яри Литманен и Сами Хююпя провели большую часть карьеры в известных европейских клубах, но поехать на мундиаль им не удалось. Не повезло со временем рождения лучшему бомбардиру сборной Исландии Эйдуру Гудьонсену. Родись он чуть позже – стал бы частью команды с мировым именем, а так только выступления за «Барселону». Джорж Веа, Иан Раш, Джордж Бест, Абеди Пеле – этот список можно продолжить. Но причина у всех одна – им не повезло с партнёрами по сборной или они просто родились не в той стране...

Кстати, Тимоти Веа, сын известного либерийского форварда, обладателя «Золотого мяча 1995», а ныне президента страны, отправится на чемпионат мира-2022 в свои 22 года. Правда, в составе сборной США. Хотя бы здесь Веа повезло. Возвращаясь к теме статьи, выделяем вторую причину – травмы. Бесспорно, на ум сразу же приходит Марко Ройс, который уже в четвёртый раз пропускает крупный турнир по этой причине. Правда, травмы иногда открывают возможности перед теми, кто этого совсем не ожидал. Например, перед чемпионатом мира-2002, когда голкипер испанской сборной Канисарес уронил на ногу бутылку, то этим шансом воспользовался Икер Касильяс, который стал голкипером №1 для испанской сборной.

Из топовых футболистов на текущем мундиале по причине травмы не выступят: Бен Чилуэлл, Эмил Смит Роу (Англия), Поль Погба, Нголо Канте (Франция), Джорджиньо Вейналдум, Бруно Инди (Нидерланды), Диогу Жота (Португалия), Тимо Вернер (Германия). При этом под вопросом такие лидеры своих сборных, как Мане и Сон Хын Мын, которые попали в окончательную заявку, но, вероятно, не успеют восстановиться, хотя шаманы из Сенегала обещали вернуть в строй своего главного лидера.

И наконец, третья причина – не попадание в окончательную заявку из 26 игроков по решению тренера. Есть сборная Бразилии, которая может выставить пять национальных команды, четыре из которых будут претендовать на звание чемпионского титула. Тите не нашёл места в окончательной заявке для Филиппе Коутинью и Роберто Фирмино, которые наверняка украсили бы любую из 28 сборных, представляющих свои страны на чемпионате мира. Во Франции не увидим Виссама Бен Йеддера, который чуть сбавил результативность в «Монако» и остался вне заявки. Уверен, что Джованни Симеоне ещё сыграет на мундиале, но выступить за одного из главных претендентов на чемпионский титул, когда ты являешься игроком ротации в «Наполи», достаточно сложно. Российские болельщики наверняка ждали появления в составе сборной Нидерландов Куинси Промеса, но самый опытный наставник мундиаля 71-летний Луи ван Гал решил обойтись без него, а также не прибегать к услугам экс-хавбека «красно-белых» Гуса Тила.

Ренату Саншеш раскрылся на Евро-2016, но сегодня засел в запасе «ПСЖ», поэтому его на полях Катара в составе сборной Португалии также не увидим. И главное разочарование конечно же родом из Испании. Давид де Хеа, Серхио Рамос, Тиагу Алькантара, Маркос Алонсо, Кепа Аррисабалага – все они имели равные шансы на попадание в национальную команду. Особняком стоял Серхио Рамос, который уже вряд ли сыграет на чемпионате мира. Защитнику уже 36.

Тренерские решения не обсуждаются. Вряд ли наставники будут врагами сами себе. Но если что-то пойдёт не так, то все эти решения им припомнят сразу же.

Константин Лицин