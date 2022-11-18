Верховод скептически относится к чемпионату мира в Катаре

Пьетро Верховод, чемпион Италии в составе «Сампдории» в 1991 году и человек, корни которого тянутся в донбасский Старобельск (его отец, Иван Верховод, попав в плен во второй мировой войне, остался в Италии), поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира. Он считает, что чемпионат там не следовало проводить.

- Я бы не позволил Катару принять чемпионат. Это было сделано за деньги. Там температуры превышают сорок градусов, как играть в таких условиях? Как потом продолжать сезон в январе? И это чисто спортивные аспекты, помимо всего остального, но создаются и другие проблемы, - цитирует Веррховода Radio Bianconera.