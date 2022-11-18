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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тотти: «Чемпионат мира без Италии похож на Рим без Колизея»

18 Ноября 2022 • 00:25 Комментировать

Легендарный Франческо Тотти рассказал о своих чувствах к чемпионату мира. Напомним, что сборная Италии не прошла на турнир, уступив в мартовском стыковом матче Северной Македонии.

«Чемпионат мира без Италии — это как Рим без Колизея», – цитирует бывшего капитана «Ромы» Sky Sport. Тотти полагает, что для итальянцев это больше, чем просто происшествие. Он надеется, что будут сделаны правильные выводы и сборная сможет показывать свой уровень. Фаворитами в Катаре Франческо называет Германию, Францию, Бразилию, Аргентину и Испанию.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд, но в промежутке между мундиалями успела выиграть чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Франческо Тотти Чемпионат Мира
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