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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сорокин: «Около 350 россиян задействовано на Чемпионате Мира»

18 Ноября 2022 • 00:04 Комментировать

Член оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин рассказал об участии россиян в организационной части турнира. Он подчеркнул, что опыт специалистов помогает избегать ошибок. «Это очень хорошее наследие нашего чемпионата. Здесь работают около 350 россиян. Практически во всех областях организации есть наши представители», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что российские специалисты задействованы и в волонтёрской деятельности, и в сфере IT.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. В первом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Начало встречи в 19:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сорокин Чемпионат Мира
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