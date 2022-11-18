Сорокин: «Около 350 россиян задействовано на Чемпионате Мира»

Член оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин рассказал об участии россиян в организационной части турнира. Он подчеркнул, что опыт специалистов помогает избегать ошибок. «Это очень хорошее наследие нашего чемпионата. Здесь работают около 350 россиян. Практически во всех областях организации есть наши представители», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что российские специалисты задействованы и в волонтёрской деятельности, и в сфере IT.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. В первом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Начало встречи в 19:00 по Москве.