Пиняев рассказал о своей мечте

Нападающий сборной России Сергей Пиняев заявил, что хотел бы сыграть на чемпионате мира – 2022 с национальной командой.

«Последние 2-3 года я жил мыслью, что удастся попасть со сборной России на ЧМ в Катар. Считаю, что я свою функцию выполнил. К этому времени я попал в сборную», — приводит слова Пиняева Sport24.

Игрок рассказал, что представлял себя тинейджером, таким как Килиан Мбаппе и Пеле, которые играли на чемпионате мира. Теперь предстоит смотреть турнир в отпуске и наслаждаться игрой звезд, добавил Пиняев.

Сегодня, 17 ноября, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0), а уже 20 ноября наша национальная команда встретится с Узбекистаном.