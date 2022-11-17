Самолёт сборной Польши, отправившийся на ЧМ-2022, до границы сопровождали истребители F-16

Самолет национальной команды Польши по футболу, отправившийся в Катар на чемпионат мира - 2022, до границы страны сопровождали истребители F-16. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак посредством социальных сетей.

Сборной Польши на групповом этапе турнира в Катаре предстоит сыграть по одному матчу с национальными командами следующих стран: Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина. Самым сильным соперником поляков на этой стадии по мнению многих экспертов является именно аргентинский коллектив, в состав которого включен и звёздный нападающий Лионель Месси.