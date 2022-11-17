Воспитанники Российской премьер-лиги: Кто из бывших игроков наших клубов сыграет на чемпионате мира

Участники мундиаля опубликовали заявки на чемпионат мира-2022, и в них много хорошо знакомых нам имён. Речь о тех игроках, которые ранее выступали в Российской премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Сборная Ирана – один из лидеров по количеству бывших представителей РПЛ. Полузащитник Саид Эзатолахи успел поиграть за «Ростов», «Анжи» и Амкар», но заметной фигурой не был. Сейчас он играет в Дании за «Вайле». Защитник Милад Мохаммади в «Ахмате» был очень заметным и считался одним из лучших на позиции крайнего защитника во всём чемпионате. Сейчас же он защищает цвета АЕКа из Греции. Кто такой Сердар Азмун, говорить даже излишне. Он играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», забивал в Лиге чемпионов и занимает второе место среди лучших иностранных бомбардиров нашей лиги за всю историю. Прошлой зимой Азмун отправился на скамейку «Байера» и теперь, по слухам, думает о возвращении в Россию.

В составе сборной Польши выступают сразу четверо футболистов, которые ранее играли в России. В команду вызов получил ветеран – 35-летний Артур Енджейчик, который ранее выступал за «Краснодар». Казалось, что шесть лет назад он уехал завершать карьеру, но в «Легии» играет так, что его приглашают в сборную, хоть и редко выпускают на поле. Сразу два Шиманьски провели какой-то отрезок своей карьеры в России. Дамиан играл за «Ахмат», где любили поляков. Правда, в Грозном он играл не слишком ярко, и в последнее время защищает цвета греческого АЕКа. Себастьян же, напротив, был ярок в московском «Динамо», и его уход этим летом стал потерей для «бело-голубых». Кстати, формально этот Шиманьски всё ещё принадлежит москвичам. Четвёртый же поляк, игравший в России, это Гжегож Крыховяк. Он защищал цвета «Локомотива», потом перебрался в «Краснодар» и, по слухам, сам же инициировал исход легионеров из стана «быков». Крыховяк успел съездить в тот же АЕК, а с лета выступает за саудовский «Аль-Шабаб».

На групповом этапе поляки сыграют с аргентинцами, где выступает Леандро Паредес. Он был частью большой аргентинской закупки «Зенита», но единственный из того состава сумел сохранить топ-уровень. Паредес играл за «ПСЖ», а теперь выступает в «Ювентусе». В сборной же Аргентины это игрок основного состава.

Болельщики «Рубина» вряд ли добрым словом поминают защитника сборной Туниса Монтассара Тальби. Он выступал за казанцев в прошлом сезоне, который завершился вылетом команды в ФНЛ. Летом «Рубин» продал легионера во французский «Лорьян». В стане «оранжевых» Тальби регулярно выходит на поле.

Ещё один экс-полузащитник «Зенита» – это бельгиец Аксель Витсель. Из Санкт-Петербурга он уезжал в Китай за деньгами, но сумел вернуться в Европу. После нескольких сезонов в дортмундской «Боруссии» этим летом хавбек перебрался в «Атлетико» и стал играть в обороне. Даже интересно, где его будут использовать на мундиале в составе сборной страны.

Противостоять Витселю на групповом этапе будет хорват Марио Пашалич. Когда-то его в «Спартак» пригласил Массимо Каррера под Лигу чемпионов. В России хорват толком ничего не показал, отметившись лишь несколькими голами в компенсированное время в ворота «Зенита» и ЦСКА. Тем удивительнее, что позже в итальянской «Аталанте» Пашалич стал основным игроком. Рядом с ним в сборной Хорватии играет Никола Влашич. ЦСКА здорово нашёл его в «Эвертоне», и хавбек был настоящим лидером «армейцев», но захотел роста и уехал в «Вест Хэм». В Лондоне дела у Влашича не пошли, но в этом сезоне в «Торино» он вновь выглядит ярко. А ещё в сборной Хорватии играет нападающий Марко Ливайя, который в сезоне-2014/15 в составе «Рубина» не смог ни разу отличиться. Однако в нынешнем сезоне он забивает и раздаёт на родине в составе «Хайдука» из Сплита, что помогло ему получить место в сборной.

Тьяго Силва был в России, но не сыграл ни одного матча. Бразильца приобрело «Динамо», когда там был «португальский период». Однако у Силвы выявили туберкулез и быстро отправили его лечиться на родину. Защитник справился с недугом и вырос в топ-игрока, поиграв за «Милан», «ПСЖ», а теперь он играет в «Челси».

В составе сборной Камеруна выступает не просто экс-игрок из РПЛ, а настоящий россиянин. У Гаэля Ондуа, воспитанника школы «Локомотива», есть наш паспорт. За «железнодорожников» на взрослом уровне Ондуа так и не играл, зато провёл один матч за ЦСКА, а потом выступал за «Анжи».

Когда-то Жоау Мариу подавал огромные надежды, но в «Интере» он раскрыться не смог, после чего оказался в московском «Локомотиве». За «железнодорожников» Мариу играл ярко, но выкупать его было слишком дорого, и после окончания аренды хавбек отправился на родину, где сейчас и выступает за «Бенфику».

«Динамо» в последние годы охотно приглашает уругвайцев, но на чемпионат мира из них всех поедет только Гильермо Варела. Летом он очень странно и неожиданно для клуба покинул Москву, едва ли не сбежав. В настоящее время Варела на правах аренды выступает за «Фламенго», но всё ещё принадлежит «Динамо».

Ещё один бывший игрок «Рубина» – кореец Хван Им Бём. Это один их тех иностранцев, которые в апреле покинули Казань, после чего Леонид Слуцкий рассказывал, что это их массовый отъезд и стал причиной вылета команды в ФНЛ. Летом же Хван уже в качестве свободного агента перебрался в греческий «Олимпиакос».

Роман Андреев