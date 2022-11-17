Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Воспитанники Российской премьер-лиги: Кто из бывших игроков наших клубов сыграет на чемпионате мира

17 Ноября 2022 • 19:18 Комментировать (1)

Участники мундиаля опубликовали заявки на чемпионат мира-2022, и в них много хорошо знакомых нам имён. Речь о тех игроках, которые ранее выступали в Российской премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Сборная Ирана – один из лидеров по количеству бывших представителей РПЛ. Полузащитник Саид Эзатолахи успел поиграть за «Ростов», «Анжи» и Амкар», но заметной фигурой не был. Сейчас он играет в Дании за «Вайле». Защитник Милад Мохаммади в «Ахмате» был очень заметным и считался одним из лучших на позиции крайнего защитника во всём чемпионате. Сейчас же он защищает цвета АЕКа из Греции. Кто такой Сердар Азмун, говорить даже излишне. Он играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», забивал в Лиге чемпионов и занимает второе место среди лучших иностранных бомбардиров нашей лиги за всю историю. Прошлой зимой Азмун отправился на скамейку «Байера» и теперь, по слухам, думает о возвращении в Россию.

В составе сборной Польши выступают сразу четверо футболистов, которые ранее играли в России. В команду вызов получил ветеран – 35-летний Артур Енджейчик, который ранее выступал за «Краснодар». Казалось, что шесть лет назад он уехал завершать карьеру, но в «Легии» играет так, что его приглашают в сборную, хоть и редко выпускают на поле. Сразу два Шиманьски провели какой-то отрезок своей карьеры в России. Дамиан играл за «Ахмат», где любили поляков. Правда, в Грозном он играл не слишком ярко, и в последнее время защищает цвета греческого АЕКа. Себастьян же, напротив, был ярок в московском «Динамо», и его уход этим летом стал потерей для «бело-голубых». Кстати, формально этот Шиманьски всё ещё принадлежит москвичам. Четвёртый же поляк, игравший в России, это Гжегож Крыховяк. Он защищал цвета «Локомотива», потом перебрался в «Краснодар» и, по слухам, сам же инициировал исход легионеров из стана «быков». Крыховяк успел съездить в тот же АЕК, а с лета выступает за саудовский «Аль-Шабаб».

На групповом этапе поляки сыграют с аргентинцами, где выступает Леандро Паредес. Он был частью большой аргентинской закупки «Зенита», но единственный из того состава сумел сохранить топ-уровень. Паредес играл за «ПСЖ», а теперь выступает в «Ювентусе». В сборной же Аргентины это игрок основного состава.

Болельщики «Рубина» вряд ли добрым словом поминают защитника сборной Туниса Монтассара Тальби. Он выступал за казанцев в прошлом сезоне, который завершился вылетом команды в ФНЛ. Летом «Рубин» продал легионера во французский «Лорьян». В стане «оранжевых» Тальби регулярно выходит на поле.

Ещё один экс-полузащитник «Зенита» – это бельгиец Аксель Витсель. Из Санкт-Петербурга он уезжал в Китай за деньгами, но сумел вернуться в Европу. После нескольких сезонов в дортмундской «Боруссии» этим летом хавбек перебрался в «Атлетико» и стал играть в обороне. Даже интересно, где его будут использовать на мундиале в составе сборной страны.

Противостоять Витселю на групповом этапе будет хорват Марио Пашалич. Когда-то его в «Спартак» пригласил Массимо Каррера под Лигу чемпионов. В России хорват толком ничего не показал, отметившись лишь несколькими голами в компенсированное время в ворота «Зенита» и ЦСКА. Тем удивительнее, что позже в итальянской «Аталанте» Пашалич стал основным игроком. Рядом с ним в сборной Хорватии играет Никола Влашич. ЦСКА здорово нашёл его в «Эвертоне», и хавбек был настоящим лидером «армейцев», но захотел роста и уехал в «Вест Хэм». В Лондоне дела у Влашича не пошли, но в этом сезоне в «Торино» он вновь выглядит ярко. А ещё в сборной Хорватии играет нападающий Марко Ливайя, который в сезоне-2014/15 в составе «Рубина» не смог ни разу отличиться. Однако в нынешнем сезоне он забивает и раздаёт на родине в составе «Хайдука» из Сплита, что помогло ему получить место в сборной.

Тьяго Силва был в России, но не сыграл ни одного матча. Бразильца приобрело «Динамо», когда там был «португальский период». Однако у Силвы выявили туберкулез и быстро отправили его лечиться на родину. Защитник справился с недугом и вырос в топ-игрока, поиграв за «Милан», «ПСЖ», а теперь он играет в «Челси».

В составе сборной Камеруна выступает не просто экс-игрок из РПЛ, а настоящий россиянин. У Гаэля Ондуа, воспитанника школы «Локомотива», есть наш паспорт. За «железнодорожников» на взрослом уровне Ондуа так и не играл, зато провёл один матч за ЦСКА, а потом выступал за «Анжи».

Когда-то Жоау Мариу подавал огромные надежды, но в «Интере» он раскрыться не смог, после чего оказался в московском «Локомотиве». За «железнодорожников» Мариу играл ярко, но выкупать его было слишком дорого, и после окончания аренды хавбек отправился на родину, где сейчас и выступает за «Бенфику».

«Динамо» в последние годы охотно приглашает уругвайцев, но на чемпионат мира из них всех поедет только Гильермо Варела. Летом он очень странно и неожиданно для клуба покинул Москву, едва ли не сбежав. В настоящее время Варела на правах аренды выступает за «Фламенго», но всё ещё принадлежит «Динамо».

Ещё один бывший игрок «Рубина» – кореец Хван Им Бём. Это один их тех иностранцев, которые в апреле покинули Казань, после чего Леонид Слуцкий рассказывал, что это их массовый отъезд и стал причиной вылета команды в ФНЛ. Летом же Хван уже в качестве свободного агента перебрался в греческий «Олимпиакос».

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Силва Аксель Витсель Артур Енджейчик Марко Ливайя Гильермо Варела Леандро Паредес Сердар Азмун Марио Пашалич Гаэль Белла Ондуа Гжегож Крыховяк Милад Мохаммади Жоау Мариу Никола Влашич Саид Эзатолахи Дамиан Шиманьски Хван Ин-Бом Монтассар Тальби Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Прям щас
17 Ноября 2022 в 19:39
каким образом все эти футболисты подпадают под странное определение "воспитанник Российской премьер лиги"?
исключением является Ондуа, но и он воспитанник именно Локомотива, а не лиги.
сове не больно или глобус маленький?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
19:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной Англии Уокер пропустит матч первого тура ЧМ-2022 против Ирана
19:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино - Месси: «Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение»
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зароури заменит травмированного Арита в сборной Марокко
18:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вермален пытался поймать нарушителя во время тренировки сборной Бельгии
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зделар: «У Сербии тяжёлая группа на ЧМ-2022»
17:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фабиньо — о бразильцах, выступающих за «Манчестер Юнайтед»: «Они выбрали не то место для продолжения карьеры» 1
17:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глеб: «Трудно сказать, кто может выделиться на чемпионате мира, потому что нет Холанна»
17:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино – единственный кандидат на пост президента ФИФА
17:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро считает, что нынешняя сборная Аргентины не зависит от одного Месси
15:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру: «Конечно, этот чемпионат мира уж точно последний для меня»
15:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон уже несколько лет не может получить водительские права в Англии
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов заявил, что планирует смотреть чемпионат мира – 2022
15:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино не исключил, что в будущем возглавит сборную Англии
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чепчугов оценил гипотетические шансы сборной России на ЧМ-2022 2
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру осознаёт то, что на чемпионате мира основным игроком ему не быть
Все новости
Рекомендуем