Самые юные участники чемпионатов мира по футболу

Стартующее в ближайшие дни мировое первенство по традиции проведения подобных соревнований готово представить «самых-самых» в различных номинациях. С самыми возрастными участниками мундиаля мы уже познакомились, настала очередь узнать, кто же станет самым юным игроком на чемпионате мира. Список возглавляет Норман Уайтсайд из Северной Ирландии. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» – самый молодой игрок в истории, который когда-либо участвовал в чемпионате мира по футболу.

Во время чемпионата мира 1982 года в Испании Уайтсайд в возрасте17 лет, 1 месяца и 10 дней вышел на поле в игре со сборной Югославии, закончившейся без забитых мячей. Уайтсайд был выбран в состав национальной сборной на чемпионат мира из-за его блестящих выступлений в «Манчестер Юнайтед», за который он отыграл семь сезонов, вплоть до 1989 года. Сорок лет назад сборная Северной Ирландии сотворила настоящую сенсацию на групповой стадии. В заключительном туре они одолели хозяев турнира испанцев со счётом 1:0. После этого сборная Северной Ирландии в финальную стадию ни разу не пробивалась. В следующий раз, лишь спустя 30 лет, североирландцы смогли пробиться на Евро-2016, прошедший во Франции.

Вторую и третью позиции разделяют всего два дня. Экс-капитан сборной Камеруна и неоднократный лучший африканский футболист года Самуэль Это'О дебютировал на чемпионате мира-1998 во Франции в 17 лет, 3 месяца и 7 дней. Уступающий ему Фени Опабумни из Нигерии дебютировал в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 9 дней в игре против Англии в Осаке на первом азиатском чемпионате мира 2002 года, прошедшем к тому же в двух странах – в Японии и Южной Корее. Это’О сделал блестящую карьеру, поиграв в европейских грандах, а на склоне лет даже продемонстрировал свою игру в России, будучи игроком махачкалинского «Анжи». Вундеркинд из Нигерии, Фени Опабумни провёл всего 3 матча за свою страну и ушёл из спорта после серьёзной травмы глаза, прервавшей его карьеру.

Четвертую строчку занимает легендарный бразильский форвард Пеле, дебютировавший в 1958 году в Швеции в игре против сборной СССР в возрасте17 лет, 7 месяцев и 23 дней. В течение 12 лет, с 1958 по 1970 год, на трёх из четырёх турниров Пеле, Гарринча и другие южноамериканские звёзды приводили Бразилию к победам. В Катаре самым юным будет нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко, защищающий цвета дортмундской «Боруссии». Чернокожий бомбардир родился в Камеруне, но большую часть жизни прожил в Германии. В день старта турнира в Катаре, 20 ноября, ему исполнится 18 лет. Ещё в совсем юные годы, 12-13 лет, Юссуфа поражал своими способностями, переигрывая и забивая своим более старшим товарищам.

Среди остальных футболистов, что прибудут в Катар, 15 сентября 18-летие отметил другой нападающий – Гаранг Куол из Австралии. На 5 августа пришлись именины у испанского полузащитника Гави, защищающего цвета «Барселоны». Ещё в прошлом чемпионате Испании, а если быть точнее – 18 декабря, в поединке против «Эльче» Гави открыл счёт своим мячом за каталонцев, с которыми подписал контракт в 11 лет. Чуть раньше, 7 февраля, также 18-й день рождения отпраздновал полузащитник сборной Туниса Шейм Эль-Джебари из французского «Лиона». Хочется пожелать покорителям славы юного Пеле превзойти его результаты.

Константин Лицин