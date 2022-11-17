Ришарлисон уже несколько лет не может получить водительские права в Англии

Всем известно, что бразильских игроков любят везде, где бы они ни играли, однако не все в мире можно завоевать талантом и популярностью. Вызванный в сборную Бразилии на катарский чемпионат мира Ришарлисон пообщался с родными болельщиками и рассказал им о самой главной своей сложности в Англии. Оказывается, Ришарлисон никак не может получить водительские права и посему вынужден передвигаться по стране на поезде. История началась еще в 2017 году.

- Я все еще пытаюсь получить водительские права. Я провалил первый тест на теорию. Там 900 вопросов, я выучил только 200, потом начался отпуск. Попробовал пройти тест, но набрал только 36 баллов, а надо было 42. Трудно учить, все на английском, жду еще одну попытку, - заявил футболист в подкасте с болельщиками.