Чепчугов оценил гипотетические шансы сборной России на ЧМ-2022

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что сборная России могла бы добиться хороших результатов на чемпионате мира – 2022.

«Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала», — цитирует слова Чепчугова «РБ Спорт».

Экс-игрок заявил, что на предстоящем турнире будет болеть за красивый футбол, а не за какую-то определенную команду.

Напомним, грядущий чемпионат мира стартует уже 20 ноября. В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора, игра пройдет 20 ноября в 19:00 по московскому времени.