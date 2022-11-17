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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Травма ценой в мундиаль: Звёзды, которые пропустят чемпионат мира из-за повреждений

17 Ноября 2022 • 14:09 Комментировать (3)

Уже совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу, и команды-участники опубликовали заявки на турнир. К сожалению, несколько звёзд пропустят мундиаль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех, кто будет лечиться вместо того, чтобы играть в Катаре.

Наверное, от травм больше всего пострадала сборная Франции. Сразу несколько звёзд первой величины выбыли из строя, что создало для Дидье Дешама ряд проблем. Летом травму получил Поль Погба, который так и не оправился от повреждения. Можно много ёрничать о его игре, но в сборной Франции он всегда преображался и был одним из лучших на поле. Также Дешам понёс ещё одну потерю в средней линии. Не сыграет Н’Голо Канте, который является одним из лучших опорных полузащитников мира. Это очень существенный минус для сборной Франции. Неудивительно, что средняя линия действующих чемпионов мира выглядит немного сиротливо. Уже из объявленной заявки на турнир пришлось вычёркивать Преснеля Кимпембе и Кристофера Нкунку. Вряд ли потеря защитника столь серьёзна для сборной, хотя всё равно неприятно. Отсутствие же Нкунку стало ещё одной большой проблемой Дидье Дешама.

Англичане потеряли одного игрока, но очень важного. Рис Джеймс в последнее время был едва ли не лучшим правым защитником, в Англии уж точно. Он создавал отличное давление и в атаке, в чём и была его особенная ценность. Травма Джеймса, таким образом, сильно ударила по возможностям сборной Англии на всём правом фланге. С учётом плохой формы национальной команды, это стало огромным ударом, когда из строя выбыл один из лучших её футболистов. Добавим к этому травмы левого защитника Бен Чилуэлла и хавбека Эмила Смит-Роу. Это не столь критично, но всё-таки очень  некстати.

Сборная Нидерландов потеряла важного игрока в средней линии. Джорджиньо Вейналдум уже не так хорош, как пару лет назад, но в национальной команде своей страны он играл важную роль. Не только на поле, но и как лидер в раздевалке. В конце концов он был вице-капитаном сборной Нидерландов, а это всегда проблема, когда нет такого важного игрока. Сломался также Бруну Мартинс Инди, но это меньше должно беспокоить Луи ван Галя.

Сборная Португалии обладает сумасшедшим подбором игроков, но и для неё травма Диогу Жоту стала крайне неприятным сюрпризом. Его есть кем заменить, но иметь дополнительного футболиста такого уровня в атаку мечтают все. Да и к тому же здоровый Жота мог бы претендовать на место в стартовом составе.

Для сборной Германии проблемой может стать вылет Тимо Вернера. У Бундестим традиционно есть ограничение по количеству классических нападающих, и в этой ситуации потеря опытного форварда может стать проблемой. У Вернера есть некоторые проблемы с реализацией, но его важность для командной игры в нападении переоценить сложно.

Целый ворох травмированных у сборной Испании. Травмы получили Жерар Морено, Серхи Роберто и Микель Ойярсабаль. Каждый из них мог рассчитывать даже на место в стартовом составе сборной Испании, а теперь Луис Энрике их лишился. Пусть они и не звёзды первой величины, но были очень важными игроками в построении национальной команды.

Можно ещё отметить травму полузащитника сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо. Тоже, наверное, звезда не первого порядка, но игрок, умеющий блеснуть гениальностью в каком-то моменте. Такой креативщик Лионелю Скалони точно не помешал бы, хотя бы как возможность усилить команду со скамейки.

Роман Андреев

Какой сборной больше всего не повезло из-за травмированных?
Франции Германии Англии Испании Аргентине Португалии Ничего страшного не произошло
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Комментарии (3)
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usik
17 Ноября 2022 в 14:29
а, Ройс где?)
HG2017
17 Ноября 2022 в 14:47
Он так часто играет на ЧМ, что про него забыли уже.
HG2017
17 Ноября 2022 в 14:48
Вот серьёзно, вангую, когда ему будет 40, его просто возьмут, чтоб был, даже на минуту выпустят возможно. Реально человек-стекло.
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