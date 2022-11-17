Кто победит на чемпионате мира 2022 в Катаре?

Футбольный мир в трепетном ожидании, до старта чемпионата мира осталось совсем немного времени. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто выиграет мундиаль в Катаре.

Чтобы оценить шансы сборных, есть несколько вариантов. Самый простой – это взять коэффициенты букмекеров, которые за свои прогнозы отвечают деньгами. На их взгляд, главным фаворитом является Бразилия, и, кажется, в этом есть смысл. У «селесао» действительно очень сильная сборная, которая способна на многое. Восемь лет назад к домашнему чемпионату мира получилось так, что в команде толком не было даже центрального нападающего, и ставка делалась на Фреда. Рядом с ним же действовали Халк, Бернард и Жо. Конечно, был Неймар, но его одного было мало. Собственно, после его травмы бразильцы и получили те самые 1:7.

Сейчас ситуация совсем иная. Неймар – теперь уже одна из звёзд атаки сборной Бразилии. Рядом с ним есть Винисиус, которого некоторые считают претендентом на «Золотой мяч» следующего года. Есть Родриго, Ришарлисон, Мартинелли, Жезус. Добавим к этому крепкую полузащиту, где есть и Пакета, и Гимараэш, и один из лучших опорников современности Каземиро. А ещё два сильных вратаря и мощная оборона. Пожалуй, у бразильцев есть всё для победы.

Однако одними «селесао» число претендентов не завершается. Букмекеры высоко оценивают действующего чемпиона мира – Францию. С точки зрения состава это логично. Мбаппе, Бензема, Дембеле, Чуамени – прекрасный состав. Правда, кажется, что после мундиаля в России у «лес блё» начался кризис. Всё же неудачи на Евро-2020 и последнем розыгрыше Лиги наций не дают уверенности в силах французов. Да, состав позволяет, но есть ли мотивация на должном уровне, есть ли то же желание у Дешама – вопрос.

Третьим претендентом считается Аргентина, и это кажется вполне логично. Дело даже не в том, что Лионель Месси проводит шикарный сезон и подходит к чемпионату в отличной форме. Просто его тёзка Скалони сумел выстроить из набора игроков настоящую команду. Предыдущие наставники, по сути, становились «заложниками» Месси, который, как говорят, чуть ли не сам порой выбирал состав. При этом раньше аргентинцы просто рассчитывали на гений своего капитана. Скалони же оставил Месси в центре, но построил команду вокруг него. Выигранный Кубок Америки год назад – яркое тому подтверждение. Аргентина – это точно претендент.

У многих европейских сборных есть те или иные проблемы. Англичане после Евро-2020 перестали плотно играть в обороне, что вылилось в ужасный результат в Лиге наций. У испанцев большие проблемы с реализацией, и вся прекрасная атакующая игра завершается кучей промахов и просчётом в обороне. Германия будто не имеет типичного стержня. Всё вроде хорошо у Бундестим, но ей не хватает присущей в лучшие годы механистичности.

Удивительно, но шансы португальцев оцениваются ниже, чем соседей по континенту. Даже голландцев котируют выше, что странно. Однако по оценке некоторых ИИ, именно Португалия должна дойти до финала. Вообще-то у южан мощнейший состав, который точно способен на всё. Правда, проблема в том, что текущий сезон пока выходит не самым успешным у Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы, Жоау Фелиша и, конечно, Криштиану Роналду. Однако вместе они точно могут собраться под флагом своей страны, чтобы воплотить мечту в жизнь. Так что Португалия – это точно один из фаворитов турнира. Хотя такой статус не гарантирует ровным счётом ничего.

Роман Андреев