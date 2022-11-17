Дешам - о Мбаппе и Бензема: «Никто из них не хочет быть главным в сборной Франции»

Рулевой национальной сборной Франции Дидье Дешам высказался о главных звездах команды – нападающих Килиане Мбаппе и Кариме Бензема.

«Карим и Килиан – игроки группы атаки. Они обладают прекрасными футбольными навыками. Но никто из них не хочет быть главным сборной. Хотя они оба должны вести партнеров за собой. Впрочем, Бензема и Мбаппе прекрасно понимают, что самая высокая ценность – это команда», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Сборная Франции – действующий чемпион мира. На групповом этапе мундиаля в Катаре подопечные Дешама сыграют против Туниса, Дании и Австралии.