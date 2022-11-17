Раскрыта причина вызова 39-летнего Алвеса в сборную Бразилии

Стало известно, по какой причине тренерский штаб сборной Бразилии включил 39-летнего латераля Дани Алвеса в заявку команды на чемпионат мира – 2022.

Как информируют журналисты издания Sport.es, наставник команды Тите хочет, чтобы опытный игрок присматривал за главной звездой «селесао» Неймаром. Тренер делает большую ставку на звезду «ПСЖ» и рассчитывает, что Дани поможет держать нападающего в узде.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с национальными командами Камеруна, Швейцарии и Сербии.