Неймар: «Победа на ЧМ – моя главная мечта»

Главная звезда национальной команды Бразилии Неймар пообщался с представителями СМИ в преддверии старта чемпионата мира – 2022, который пройдет на футбольных полях Катара.

«Победа на мундиале – моя главная мечта. У меня есть еще один шанс, и я намерен им воспользоваться. Будет ли моя карьера неполноценной, если не выиграю ЧМ? Ничего подобного, я уже многого достиг. Так что, как бы все не завершилось, я уже очень счастлив», - передает слова бразильца The Telegraph.

На чемпионате мира сборная Бразилии выступит в квартете G, где ее соперниками будут команды Сербии, Швейцарии и Камеруна.