Брозович назвал цель сборной Хорватии на ЧМ-2022

Хавбек миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович поведал о целях своей национальной команды на чемпионате мира – 2022, который в скором времени стартует в Катаре.

«Хочу пожелать нашей команде успеха на грядущем мундиале. Надеюсь, у нас получится занять на одно место выше, чем на турнире в России четыре года назад», - передает слова полузащитника пресс-служба хорватского футбольного союза.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Хорватии стала вице-чемпионом, проиграв в финале команде Франции со счетом 2:4.

В групповом раунде чемпионата мира – 2022 «клетчатые» встретятся с Бельгией, Канадой и Марокко. Турнир стартует 20 ноября.