Таски назвал своих фаворитов чемпионата мира

Бывший футболист московского «Спартака» Сердар Таски поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира. Таски в свое время выступал в сборной Германии и он считает свою национальную команду одним из фаворитов предстоящего первенства.

На российском чемпионате немцы, напомним, не смогли выйти из группы, однако в 2014 году они выиграли чемпионат мира в Бразилии.

- В своей группе, думаю, в следующий раунд пройдут Германия и Испания. Кто главный конкурент Германии? На турнире фаворитами на победу в чемпионате мира, по моему мнению, являются Бразилия, Франция, Аргентина и Германия, - цитирует слова Таски Metaratings.ru.