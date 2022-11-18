Роналду и другие «старички» готовы дать жару: Самые возрастные игроки чемпионата мира – 2022

Считанные дни остаются до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на заявки национальных команд и выбрало наиболее возрастных футболистов.

Криштиану Роналду

Сборная Португалии

Возраст: 37 лет и 9 месяцев.

Похоже, турнир в Катаре будет для Криштиану Роналду последним шансом стать чемпионом мира. Физически Роналду в порядке, но он явно не готов переходить от роли лидера к роли наставника для молодёжи, хотя в таком возрасте это было бы разумно. Складывается ощущение, что именно это провоцирует проблемы звёздного португальца.

Впрочем, Роналду сейчас не думает о клубных делах. В 37 лет форвард настроен помочь сборной Португалии выиграть мундиаль.

Тьяго Силва

Сборная Бразилии

Возраст: 38 лет и 1 месяц.

Отметивший в сентябре 38-й день рождения Тьяго Силва продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Бразилец не просто доигрывает в каком-то скромном клубе, а является игроком основного состава «Челси». В национальной сборной Силва тоже имеет статус футболиста старта. В Бразилии надеются, что опыт и класс Тьяго поможет «селесао» завоевать трофей чемпионата мира впервые за 20 лет.

Аймен Матлути

Сборная Туниса

Возраст: 38 лет и 2 месяца.

В список самых возрастных игроков чемпионата мира попал вратарь сборной Туниса Аймен Матлути. Это малоизвестный футболист, который никогда не играл в Европе. Помимо родной страны, Матлути также выступал в Саудовской Аравии. На чемпионате мира в Катаре Аймен будет одним из резервных вратарей тунисской национальной команды.

Реклама

Ремко Пасвер

Сборная Нидерландов

Возраст: 39 лет.

8 ноября Ремко Пасверу исполнилось 39 лет. Это вратарь, который уже второй сезон является номером один не где-нибудь, а в «Аяксе». Любопытно, что за сборную Нидерландов Пасвер дебютировал в сентябре текущего года в 38 лет. Теперь Ремко имеет возможность выступить на чемпионате мира в Катаре.

Дани Алвес

Сборная Бразилии

Возраст: 39 лет и 6 месяцев.

Дани Алвес остаётся самым титулованным футболистом в мире. С лета текущего года бразилец выступает в Мексике за «Пумас», но при этом он остаётся в основной обойме сборной Бразилии. На чемпионат мира в Катар Алвес едет с надеждой помочь своей команде завоевать трофей, которого в стране заждались.

Эйдзи Кавасима

Сборная Японии

Возраст: 39 лет и 7 месяцев.

Голкипер Эйдзи Кавасима был основным голкипером сборной Японии на чемпионатах мира в 2010, 2014 и 2018 годах. На четвёртый мундиаль в своей карьере Кавасима едет в статусе резервиста. Впрочем, 39-летний Кавасима готов сыграть, если будет такая возможность или необходимость. Кстати, на клубном уровне японец играет за «Страсбург», где тоже греет баночку.

Пепе

Сборная Португалии

Возраст: 39 лет и 8 месяцев.

Пепе все прекрасно помнят по выступлениям за «Реал». В настоящий момент футболист защищает цвета «Порту», где он является игроком основного состава. В 39 лет Пепе является и футболистом старта в национальной сборной Португалии. Чемпионат мира в Катаре будет для португальского защитника четвёртым в карьере. Конечно, Пепе мечтает завоевать этот трофей.

Реклама

Атиба Хатчинсон

Сборная Канады

Возраст: 39 лет и 9 месяцев.

Атиба Хатчинсон – капитан сборной Канады. 39-летний полузащитник уже почти 20 лет выступает в Европе. Хатчинсон поиграл в шведских «Эстере» и «Хельсингборге», датском «Копенгагене», нидерландском ПСВ, а сейчас защищает цвета турецкого «Бешикташа». Хатчинсон восстановился после травмы и должен сыграть на чемпионате мира. Для него, как и для всех его партнёров, мундиаль будет особенным событием – канадцы не пробивались на мировой футбольный форум с 1986 года.

Альфредо Талавера

Сборная Мексики

Возраст: 40 лет и 2 месяца.

Среди всех игроков, заявленных на чемпионат мира - 2022, только одному уже исполнилось 40 лет. Это вратарь Альфредо Талавера, который всю свою карьеру проводит в родной Мексике. Сложно сказать, сыграет ли Талавера на мундиале в Катаре – за последние 14 месяцев он провёл за «ацтеков» только два матча. Возможно, тренер мексиканской команды предоставит какое-то время главному «старичку» чемпионата мира.

Подготовил Александр Тихий.