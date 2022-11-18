Роналду и другие «старички» готовы дать жару: Самые возрастные игроки чемпионата мира – 2022

Считанные дни остаются до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на заявки национальных команд и выбрало наиболее возрастных футболистов.
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Возраст: 37 лет и 9 месяцев.
Похоже, турнир в Катаре будет для Криштиану Роналду последним шансом стать чемпионом мира. Физически Роналду в порядке, но он явно не готов переходить от роли лидера к роли наставника для молодёжи, хотя в таком возрасте это было бы разумно. Складывается ощущение, что именно это провоцирует проблемы звёздного португальца.
Впрочем, Роналду сейчас не думает о клубных делах. В 37 лет форвард настроен помочь сборной Португалии выиграть мундиаль.
Тьяго Силва
Сборная Бразилии
Возраст: 38 лет и 1 месяц.
Отметивший в сентябре 38-й день рождения Тьяго Силва продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Бразилец не просто доигрывает в каком-то скромном клубе, а является игроком основного состава «Челси». В национальной сборной Силва тоже имеет статус футболиста старта. В Бразилии надеются, что опыт и класс Тьяго поможет «селесао» завоевать трофей чемпионата мира впервые за 20 лет.
Аймен Матлути
Сборная Туниса
Возраст: 38 лет и 2 месяца.
В список самых возрастных игроков чемпионата мира попал вратарь сборной Туниса Аймен Матлути. Это малоизвестный футболист, который никогда не играл в Европе. Помимо родной страны, Матлути также выступал в Саудовской Аравии. На чемпионате мира в Катаре Аймен будет одним из резервных вратарей тунисской национальной команды.
Ремко Пасвер
Сборная Нидерландов
Возраст: 39 лет.
8 ноября Ремко Пасверу исполнилось 39 лет. Это вратарь, который уже второй сезон является номером один не где-нибудь, а в «Аяксе». Любопытно, что за сборную Нидерландов Пасвер дебютировал в сентябре текущего года в 38 лет. Теперь Ремко имеет возможность выступить на чемпионате мира в Катаре.
Дани Алвес
Сборная Бразилии
Возраст: 39 лет и 6 месяцев.
Дани Алвес остаётся самым титулованным футболистом в мире. С лета текущего года бразилец выступает в Мексике за «Пумас», но при этом он остаётся в основной обойме сборной Бразилии. На чемпионат мира в Катар Алвес едет с надеждой помочь своей команде завоевать трофей, которого в стране заждались.
Эйдзи Кавасима
Сборная Японии
Возраст: 39 лет и 7 месяцев.
Голкипер Эйдзи Кавасима был основным голкипером сборной Японии на чемпионатах мира в 2010, 2014 и 2018 годах. На четвёртый мундиаль в своей карьере Кавасима едет в статусе резервиста. Впрочем, 39-летний Кавасима готов сыграть, если будет такая возможность или необходимость. Кстати, на клубном уровне японец играет за «Страсбург», где тоже греет баночку.
Пепе
Сборная Португалии
Возраст: 39 лет и 8 месяцев.
Пепе все прекрасно помнят по выступлениям за «Реал». В настоящий момент футболист защищает цвета «Порту», где он является игроком основного состава. В 39 лет Пепе является и футболистом старта в национальной сборной Португалии. Чемпионат мира в Катаре будет для португальского защитника четвёртым в карьере. Конечно, Пепе мечтает завоевать этот трофей.
Атиба Хатчинсон
Сборная Канады
Возраст: 39 лет и 9 месяцев.
Атиба Хатчинсон – капитан сборной Канады. 39-летний полузащитник уже почти 20 лет выступает в Европе. Хатчинсон поиграл в шведских «Эстере» и «Хельсингборге», датском «Копенгагене», нидерландском ПСВ, а сейчас защищает цвета турецкого «Бешикташа». Хатчинсон восстановился после травмы и должен сыграть на чемпионате мира. Для него, как и для всех его партнёров, мундиаль будет особенным событием – канадцы не пробивались на мировой футбольный форум с 1986 года.
Альфредо Талавера
Сборная Мексики
Возраст: 40 лет и 2 месяца.
Среди всех игроков, заявленных на чемпионат мира - 2022, только одному уже исполнилось 40 лет. Это вратарь Альфредо Талавера, который всю свою карьеру проводит в родной Мексике. Сложно сказать, сыграет ли Талавера на мундиале в Катаре – за последние 14 месяцев он провёл за «ацтеков» только два матча. Возможно, тренер мексиканской команды предоставит какое-то время главному «старичку» чемпионата мира.
Подготовил Александр Тихий.
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