​Неймар назвал фаворитов чемпионата мира

Форвард сборной Бразилии Неймар сказал несколько слов в преддверии чемпионата мира.

«Матчи, которые я уже провёл на чемпионатах мира, были для меня особенными. Потому что в первом случае Бразилия принимала турнир, а во втором – это был мой второй чемпионат мира. Верю, что этот турнир тоже будет особенным.

На чемпионатах мира полно сюрпризов. Но я считаю фаворитами Аргентину, Германию, Испанию и Францию. Думаю, кто-то из них способен дойти до финала, как и Бразилия.

Сборная Англии? Я действительно забыл о них. Очевидно, что у них тоже есть шанс!» - цитирует Неймара The Guardian.