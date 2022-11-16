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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Неймар назвал фаворитов чемпионата мира

16 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать

Форвард сборной Бразилии Неймар сказал несколько слов в преддверии чемпионата мира.

«Матчи, которые я уже провёл на чемпионатах мира, были для меня особенными. Потому что в первом случае Бразилия принимала турнир, а во втором – это был мой второй чемпионат мира. Верю, что этот турнир тоже будет особенным.

На чемпионатах мира полно сюрпризов. Но я считаю фаворитами Аргентину, Германию, Испанию и Францию. Думаю, кто-то из них способен дойти до финала, как и Бразилия.

Сборная Англии? Я действительно забыл о них. Очевидно, что у них тоже есть шанс!» - цитирует Неймара The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Германии Сборная Аргентины Сборная Англии Сборная Франции Сборная Испании Неймар
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