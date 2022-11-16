​Роберто Мартинес: «Куртуа заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что голкипер Тибо Куртуа заслуживал получить «Золотой мяч».

«Куртуа стал первым на моей памяти вратарём, который сыграл столь важную роль в победе своей команды в Лиге чемпионов. Я считаю, что Тибо заслужил «Золотой мяч». Такого не случалось с 70-х годов, но уровень Куртуа в Лиге чемпионов говорит о многом», - цитирует Мартинеса AS.

Роберто Мартинес ошибся – вратарь получал «Золотой мяч» в 1963 году. Это был единственный такой случай. Тогда этот почётный приз достался советскому голкиперу Льву Яшину.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября.