​Суперкомпьютер вычислил, у кого лучшие шансы выиграть чемпионат мира

Всего четыре дня остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Многие эксперты и болельщики сейчас пытаются делать прогнозы. Аналитики из Opta не остались в стороне – они использовали суперкомпьютер, чтобы измерить шансы сборных на завоевание трофея чемпионата мира.

Согласно анализу, наилучшие шансы выиграть чемпионат мира имеет сборная Бразилии. Вероятность триумфа «селесао» - 15,8%.

На втором месте располагается сборная Аргентины (12,6%), а тройку замыкает сборная Франции (12,2%).

Дальше идут Испания (9,1%), Англия (8,7%), Германия (7,8%), Нидерланды (7,2%), Португалия (5,8%), Бельгия (5,4%), Дания (3,5%), Хорватия (1,8%) и Уругвай (1,6%).