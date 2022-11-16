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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Суперкомпьютер вычислил, у кого лучшие шансы выиграть чемпионат мира

16 Ноября 2022 • 17:06 Комментировать (1)

Всего четыре дня остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Многие эксперты и болельщики сейчас пытаются делать прогнозы. Аналитики из Opta не остались в стороне – они использовали суперкомпьютер, чтобы измерить шансы сборных на завоевание трофея чемпионата мира.

Согласно анализу, наилучшие шансы выиграть чемпионат мира имеет сборная Бразилии. Вероятность триумфа «селесао» - 15,8%.

На втором месте располагается сборная Аргентины (12,6%), а тройку замыкает сборная Франции (12,2%).

Дальше идут Испания (9,1%), Англия (8,7%), Германия (7,8%), Нидерланды (7,2%), Португалия (5,8%), Бельгия (5,4%), Дания (3,5%), Хорватия (1,8%) и Уругвай (1,6%).  

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Комментарии (1)
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ингерман
16 Ноября 2022 в 17:13
ай нада была в праграму занести кол-во и громкасть пукав издаваемых злым хномом перед пасадкай на гаршок.. тады поточняк аргенты на первае месцо бы вырвались.. А-ха-ха-ха! )))
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