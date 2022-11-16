​Трезеге: «Это может быть последний чемпионат мира для Месси, Роналду и Неймара»

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге высказался о грядущем чемпионате мира.

«Впервые чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре. Физически футболисты будут на самом высоком уровне, ментально – тоже.

Не забывайте, что это может быть последний чемпионат мира для Месси, Криштиану Роналду и Неймара. На мой взгляд, этот факт может повысить уровень турнира», - высказался Трезеге, чьи слова приводит Football Iltalia.

Напомним, что Давид Трезеге становился чемпионом мира со сборной Франции в 1998 году.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября.