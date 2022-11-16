Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Трезеге: «Это может быть последний чемпионат мира для Месси, Роналду и Неймара»

16 Ноября 2022 • 16:37 Комментировать

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге высказался о грядущем чемпионате мира.

«Впервые чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре. Физически футболисты будут на самом высоком уровне, ментально – тоже.

Не забывайте, что это может быть последний чемпионат мира для Месси, Криштиану Роналду и Неймара. На мой взгляд, этот факт может повысить уровень турнира», - высказался Трезеге, чьи слова приводит Football Iltalia.

Напомним, что Давид Трезеге становился чемпионом мира со сборной Франции в 1998 году.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Давид Трезеге Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
17:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Суперкомпьютер вычислил, у кого лучшие шансы выиграть чемпионат мира
16:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Трезеге: «Это может быть последний чемпионат мира для Месси, Роналду и Неймара»
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бокал пива на стадионе в Катаре будет стоить 850 рублей 1
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Яя Туре сказал, сколько голов Месси забьёт на чемпионате мира
15:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь – о людях, которые будут бойкотировать чемпионат мира: «Они правы»
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Я раздал игрокам номера по возрасту, это не шутка»
15:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Янг: «Критика в адрес Магуайра зашла слишком далеко, это граничит с издевательством»
15:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Балахнин перечислил фаворитов чемпионата мира - 2022
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орещук причислил Францию к главным фаворитам чемпионата мира
14:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва: «Португалия будет играть за Роналду на ЧМ-2022»
13:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду верит в победу Португалии на ЧМ-2022
13:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Авербух - о ЧМ-2022: «Зачем нам смотреть футбол, из которого нас изгнали?»
13:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафу: «Сейчас идеальное время для победы Бразилии на чемпионате мира»
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022
12:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павар не включил Бразилию в число фаворитов ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем