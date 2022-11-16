​Бокал пива на стадионе в Катаре будет стоить 850 рублей

В конце недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Как удалось выяснить журналистам The Guardian, болельщикам, которые любят смотреть игроку на стадионах под пиво, придётся раскошелиться. Так, бокал пенного напитка на аренах в Катаре во время мундиаля будет стоить 12 фунтов (около 850 рублей).

Отмечается, что один болельщик сможет заказать не более четырёх бокалов пива. Ограничение установлено, чтобы не допустить пьянства.

Ранее организаторы чемпионата мира говорили о создании специальных вытрезвителей с целью помещать туда фанатов, которые под действием алкоголя будут буянить.