Ван Галь: «Я раздал игрокам номера по возрасту, это не шутка»

В ходе пресс-конференции главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о том, по какому принципу в команде были распределены номера.

«Я раздал игрокам номера в соответствии с их возрастом», - сказал ван Галь на пресс-конференции, что журналисты восприняли как шутку.

«Это не шутка. Я никогда не шучу на пресс-конференциях. Выбор номеров действительно связан с возрастом», - добавил нидерландский тренер, слова которого на своих страницах приводит Goal.com.

Первый матч на чемпионате мира – 2022 сборная Нидерландов проведёт уже 21 ноября – против Сенегала. Также в группе А выступят сборные Катара и Эквадора.