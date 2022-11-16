​Янг: «Критика в адрес Магуайра зашла слишком далеко, это граничит с издевательством»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг высказался о критике, с которой сталкивается защитник команды Гарри Магуайр.

«Когда ты капитан одного из крупнейших клубов в мире, тебя будут критиковать. Но критика в адрес Магуайра зашла слишком далеко. Его могут освистывать, даже когда он играет хорошо – за «Манчестер Юнайтед» или сборную Англию. Это граничит с издевательством. Но у него сильный характер, и он может с этим справиться», - цитирует Янга The Sun.

Эшли Янг также призвал болельщиков поддерживать на чемпионате мира каждого футболиста сборной Англии, включая Гарри Магуайра.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в одной группе с командами США, Ирана и Уэльса.