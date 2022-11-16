Балахнин перечислил фаворитов чемпионата мира - 2022

Тренер Сергей Балахнин рассказал о том, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре.

«Фавориты? Все те же: Франция, Бразилия, Бельгия, Англия. Последняя сборная при хорошей подготовке психологической может выстрелить», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В матче-открытии турнира сборная Катара встретится с национальной командой Эквадора. Финальный поединок чемпионата мира состоится 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 победила Хорватию со счетом 4:2.