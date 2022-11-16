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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силва: «Португалия будет играть за Роналду на ЧМ-2022»

16 Ноября 2022 • 14:13 Комментировать

Один из лидеров средней линии сборной Португалии Бернарду Силва высказался о приближающемся старте чемпионата мира – 2022.

«На этом турнире мы будем играть за Криштиану Роналду. Я буду сражаться за него, а не за себя», - передает слова полузащитника Football Tweet.

Чемпионат мира состоится на футбольных полях Катара в период с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама стали лучшей командой чемпионата мира – 2018, состоявшегося в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Бернарду Силва
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