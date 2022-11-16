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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду верит в победу Португалии на ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 13:47 Комментировать

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался относительно предстоящего чемпионата мира – 2022, который в грядущий уик-энд стартует в Катаре.

«Наша цель – победа. Я верю в нашу команду, нам это по силам. Но у нас есть много сильных конкурентов, которые имеют в составе классных футболистов. Поэтому нам необходимо сохранять концентрацию на поле. Думаю, на этом турнире появятся новые восходящие звезды, которые повлияют на игру в дальнейшем», - цитирует 37-летнего игрока APnews.

Португалия сыграет на чемпионате мира в группе H, где ее соперниками будут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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