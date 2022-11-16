Авербух - о ЧМ-2022: «Зачем нам смотреть футбол, из которого нас изгнали?»

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал о своем отношении к предстоящему чемпионату мира – 2022, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь.

«Мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история», - передает слова Авербуха издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем трофея является национальная команда Франции, победившая на мундиале 2018 года в России.