Кафу: «Сейчас идеальное время для победы Бразилии на чемпионате мира»

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу высказался о шансах подопечных Тите выиграть чемпионат мира в Катаре.

«У Бразилии есть отличная возможность нарушить европейское господство. Я считаю, что сейчас идеальное время для нашего триумфа. По моему мнению, Бразилия и Аргентина – главные фавориты мундиаля. У этих команд очень большой потенциал», - передает слова Кафу RMC Sport.

Чемпионат мира пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии попала в группу G, где ей будут противостоять команды Сербии, Швейцарии и Камеруна. Аргентина сыграет в одном квартете с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.