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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 12:59 Комментировать

Испанский специалист Роберто Мартинес, занимающий пост главного тренера сборной Бельгии, назвал команды, которые будут претендовать на победу на чемпионате мира – 2022. Турнир состоится в Катаре.

«Я хочу назвать следующие сборные: Бельгия, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. При этом точно не скажу, кто из них имеет самые большие шансы на успех», - передает слова тренера AS.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 ноября. Напомним, что действующим обладателем титула является сборная Франции, победившая на мундиале в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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