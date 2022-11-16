Павар не включил Бразилию в число фаворитов ЧМ-2022

Латераль мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о том, кого считает главным фаворитами чемпионата мира 2022 года.

«Я вижу несколько фаворитов на победу. Это сборные Аргентины, Бельгии и Испании. Конечно, в их число входит и Франция. Германия? Да, они тоже способны побороться. Есть много хороших команд. При этом нельзя исключать сенсаций. Мы же концентрируемся на себе и не думаем о других», - цитирует Бенжамена RMC Sport.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На групповом этапе ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама встретятся с командами Дании, Туниса и Австралии.