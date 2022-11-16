Сёмин назвал четырёх главных фаворитов чемпионата мира - 2022

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин, известный по работе в столичном «Локомотиве», высказался насчет предстоящего чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина, Франция. Может быть, Германия. Лично мне симпатична Аргентина», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины, которой симпатизирует Сёмин, сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Польши и Мексики.