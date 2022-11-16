Рабио оценил шансы сборной Франции на ЧМ-2022

Хавбек туринского «Ювентуса» и национальной сборной Франции Адриен Рабио высказался относительно перспектив «трёхцветных» на предстоящем чемпионате мира – 2022.

«Шансы сборной Франции на ЧМ-2022? Думаю, нет ничего невозможного. Нам будет непросто защитить титул, ведь соперники будут по-особенному настраиваться на действующих чемпионов мира. Это серьезный вызов для нас, мы хотим писать историю футбола», - цитирует полузащитника издание Gazzetta dello Sport.

Добавим, что на групповой стадии мундиаля сборная Франции встретится с командами Австралии, Дании и Туниса.