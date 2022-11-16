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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Коман назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 08:11 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман рассказал о задаче национальной команды на грядущем чемпионате мира – 2022.

«Наша цель – победить на мундиале. Однако после неудачи на Евро не стоит загадывать наперед. Мы намерены решать задачи по мере поступления. Будем двигаться от матча к матчу и выкладываться на 100 процентов. Посмотрим, что из этого получится.

Кто фавориты турнира? Кроме Франции, я бы еще выделил сборные Бразилии и Германии», - передает слова игрока Kicker.

На групповом этапе ЧМ-2022 «трёхцветные» сыграют против Туниса, Дании и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Кингсли Коман
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