Щесны ответил, сыграет ли на ЧМ-2026

Голкипер туринского «Ювентуса» и национальной сборной Польши Войцех Щесны поведал о том, что предстоящий чемпионат мира – 2022 станет для него последним в карьере.

«Сыграю ли я на мундиале 2026 года? Не могу представить, что буду играть с той же страстью, что сейчас, в 2026 году. Но это не означает, что я вообще не буду играть в футбол», - передает слова 32-летнего голкипера TVP Sport.

Напомним, что Щесны включен в итоговую заявку сборной Польши на грядущий чемпионат мира 2022. Сборная Польши сыграет на групповой стадии против национальных команд Аргентины, Польши и Саудовской Аравии.