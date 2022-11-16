Чичарито пролетел мимо чемпионата мира из-за... проституток

Известный мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, которого многие знают по прозвищу «Чичарито», пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре. Причина - нежелание коллег по команде видеть его.

Дело в том, что во время предыдущего Мундиаля в России Чичарито попал в скандальную историю - он организовал отвязную вечеринку с проститутками, но в медийной сфере все обернулось так, что скандал затронул всех - журналисты интерпретировал это как вечеринку, в которой участвовали многие игроки, а не только Чичарито.

Из-за этого другие игроки затаили обиду на Чичарито (может, потому что не позвал их?) и теперь не хотят играть с ним в одной команде, пояснил мексиканский журналист Рамон Фернандес.