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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чичарито пролетел мимо чемпионата мира из-за... проституток

16 Ноября 2022 • 04:13 Комментировать
Мексика
...
Польша
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22.11 19:00

Известный мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, которого многие знают по прозвищу «Чичарито», пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре. Причина - нежелание коллег по команде видеть его.

Дело в том, что во время предыдущего Мундиаля в России Чичарито попал в скандальную историю - он организовал отвязную вечеринку с проститутками, но в медийной сфере все обернулось так, что скандал затронул всех - журналисты интерпретировал это как вечеринку, в которой участвовали многие игроки, а не только Чичарито.

Из-за этого другие игроки затаили обиду на Чичарито (может, потому что не позвал их?) и теперь не хотят играть с ним в одной команде, пояснил мексиканский журналист Рамон Фернандес. 

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Евро-Футбол.Ру,
Чичарито Сборная Мексики
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