Не только Роналду и Месси: кто ещё из звёзд не выигрывал чемпионат мира

Уже через два дня в Катаре стартует чемпионат мира. В преддверии большого футбольного праздника сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило поговорить о тех звёздах, кто ещё не выигрывал главный трофей на международном уровне. Речь пойдёт исключительно об игроках, которые выступят на мундиале в Катаре.

Криштиану Роналду

Наверное, многие помнят слёзы 19-летнего Криштиану Роналду после поражения в финале Евро-2004... Первый трофей со сборной Португалии Роналду завоевал только в 2016 году. Из-за травмы звёздный форвард был рано заменён в финале против Франции и стал помогать Фернанду Сантушу рулить на тренерской скамейке. А вот на чемпионатах мира Роналду пока не побеждал, и предстоящий турнир наверняка будет для португальца последним шансом.

Роналду играл на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Лучшим результатом сборной Португалии на мундиалях с Криштиану было четвёртое место на первом из этих турниров.

Лионель Месси

В прошлом году Лионель Месси настиг Криштиану Роналду – аргентинец тоже выиграл со своей сборной континентальный форум в виде Кубка Америки. «Гора с плеч», - мог сказать Лео, ведь ранее его то и дело упрекали за отсутствие успехов на международном уровне.

Прекрасный шанс стать чемпионом мира у Лионеля Месси был в 2014 году. «Альбиселесте» могли поднять трофей в логове своего главного футбольного врага – на «Маракана», однако аргентинцы в финале мундиаля проиграли Германии. На трёх других чемпионатах мира, в которых участвовал Месси, лучшим результатом команды был четвертьфинал.

Карим Бензема

Сборная Франции выиграла прошлый чемпионат мира в России, но Карима Бензема тогда в заявке не было. Все мы помним, что форвард «Реала» долгое время не вызывался в ряды национальной команды из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна. Перед Евро-2020 Дидье Дешам изменил свою позицию под неким давлением – уж слишком хорош был Бензема на поле.

Катарский чемпионат мира будет для Бензема, недавно получившего «Золотой мяч», вторым в карьере. Ранее форвард выступил на мундиале в Бразилии в 2014 году, где сборная Франции вылетела в четвертьфинале из-за поражения от Германии.

Неймар

Неймар входит в число главных футбольных звёзд современности. На чемпионат мира в Катар форвард едет в статусе лидера сборной Бразилии, рассчитывающей завоевать главный трофей планеты после 20-летнего перерыва.

Впервые Неймар выступил на домашнем для Бразилии чемпионате мира в 2014 году. Из-за травмы форвард не смог принять участие в известном полуфинале, в котором «селесао» уступили Германии со счётом 1:7. Кто знает, как бы сложилась игра, если бы Неймар в тот вечер был на поле. В 2018 же году бразильцы сошли с турнирной дистанции в четвертьфинале, проиграв Бельгии.

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Лука Модрич

Лука Модрич находится на закате карьеры – после чемпионата мира в Катаре полузащитник планирует завершить выступления за сборную Хорватии. В 2018 году Модрич мог стать чемпионом мира. Хорваты классно провели тот турнир и добрались до финала, где проиграли Франции. Впрочем, то поражение не помешало Модричу в конце года получить «Золотой мяч».

Мундиаль в России был для Модрича третьим в карьере. Ранее хавбек ездил на турниры 2006 и 2014 годов, но там «шашечным» не удавалось даже преодолеть групповой барьер.

Роберт Левандовски

В 2020 году Роберт Левандовски заслуживал получения «Золотого мяча», но из-за пандемии France Football решил не вручать награду. Это не единственный приз, которого нет у звёздного польского форварда. Левандовски не выигрывал чемпионат мира, хотя, если честно, вряд ли нападающий всерьёз думал о трофеях со сборной Польши.

Роберт Левандовски пока лишь один раз ездил на чемпионат мира. В 2018 году в России сборная Польши не вышла из группы. Левандовски на том турнире не сделал ни одного результативного действия.

Гарри Кейн

На фоне Эрлинга Холанна, прекрасно начавшего путь в Англии, и Роберта Левандовски, принявшего новый вызов в своей карьере в Испании, Гарри Кейн находится в тени. Однако англичанин совершенно точно входит в число лучших нападающих в мире прямо сейчас.

На сегодняшний день Гарри Кейн имеет за своими плечами только один чемпионат мира. В 2018 году в России главный форвард сборной Англии стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 6 результативных ударов. Англичане на том мундиале заняли четвёртое место, проиграв Бельгии в поединке за бронзу.

Кевин де Брёйне

Кевина де Брёйне часто недооценивают, но этот рыжеволосый парень является одним из лучших полузащитников в мире. Радиоуправляемые передачи КДБ – это нечто, особенно когда в атаке есть такой форвард, как Эрлинг Холанн.

Со сборной Бельгии Кевин де Брёйне впервые ездил на чемпионат мира в 2014 году, когда команда вылетела в четвертьфинале по итогам дуэли с Аргентиной. В 2018 году де Брёйне выступил на мундиале в России, где бельгийцы завоевали бронзовые медали.

Подготовил Александр Тихий.