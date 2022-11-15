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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Данилу поддержал Роналду

15 Ноября 2022 • 19:37 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра высказался о Криштиану Роналду. На днях звёздный форвард оказался под ударом критиков после своего скандального интервью.

«Люди критикуют Роналду, потому что это продаётся. Если он будет играть плохо, люди будут говорить. Если он будет играть хорошо, люди будут говорить. Мы к этому привыкли. Он часть нашей команды, и мы просто хотим побеждать», - высказался Данилу, чьи слова приводит A Bola.

В настоящий момент сборная Португалии готовится к старту чемпионата мира. В Катаре «европейские бразильцы» выступят в одной группе с командами Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Данилу Перейра
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Ноября 2022 в 19:46
Ну, подержи...
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