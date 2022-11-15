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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Холанн надеется сыграть на чемпионате мира за Норвегию

15 Ноября 2022 • 18:29 Комментировать

Эрлинг Холанн, который показывает прекрасную игру в последние годы, не сыграет на чемпионате мира, поскольку сборная Норвегии не смогла туда пробиться. При этом форвард «Манчестер Сити» надеется когда-нибудь выступить на мировом футбольном форуме.

«Я надеюсь, что сыграю за Норвегию на крупном турнире. Конечно, нашей целью является попадание на чемпионат мира или чемпионат Европы. Мы знаем, что это сложно, но я надеюсь, что мы там выступим», - цитирует Холанна Daily Mail.

В последний раз сборная Норвегии выступала на крупном турнире в 2000 году – на чемпионате Европы. Что до чемпионатов мира, то в прошлый раз норвежцы ездили на этот турнир в 1998 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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