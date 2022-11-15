​Холанн назвал фаворитов чемпионата мира

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал сборные, которые, на его взгляд, являются фаворитами предстоящего чемпионата мира.

«Фавориты… Думаю, что в этом списке находятся сборные Бразилии, Аргентины, Франции и, возможно, Англии. Я не могу выбрать какую-то одну команду – все они хороши - поэтому назову эти четыре», - высказался Холанн, чьи слова на своих страницах приводит Daily Mail.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября. В матче открытия турнира будут играть сборные Катара и Эквадора.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.