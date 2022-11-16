Самые возрастные участники чемпионатов мира

Выходить на футбольное поле на профессиональном уровне в почтенном возрасте – факт заслуживающий внимания. В России подобные достижения для Книги рекордов Гиннесса были нередки в 90-е годы. Достаточно вспомнить президента ижевского клуба «Газовик – Газпром» Туманова, который появлялся на поле на 10-15 минут в 54 года в первом дивизионе. Среди участников финальной стадии мировых чемпионатов не встречались подобные «динозавры». Но есть случаи, близкие к таковым. Впрочем, почему бы «не замутить» нечто подобное, к примеру, участнику, пробившемуся от какой-нибудь Океании. Так, в отборочном турнире к финалу первенства 2006 года в Германии защитник Тейлор Макдональд из сборной Американских Виргинских островов надевал майку в преклонные по футбольным меркам 46 лет 175 дней. Стоит отметить, что уроженец Тринидада и Тобаго до 40 лет выступал за любителей… Если же брать финальные стадии, то здесь достижения поскромнее.

Вратарь сборной Египта Эль-Хадари принял участие в игре против Саудовской Аравии 25 июня 2018 года и стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим и дебютировавшим на чемпионате мира в возрасте 45 лет и 161 дня. Эль-Хадари, проведший 159 матчей за национальную сборную, отразил пенальти в первой половине матча, но впоследствии пропустил со второго пенальти незадолго до перерыва. Его команда в итоге проиграла со счётом 2:1. Вторую позицию «суперстар» занимает Фарид Мондрагон из Колумбии. Голкипер пробился на мировой форум в 43 года и 3 дня от своего рождения. Не удивительно, что во главе списка значатся вратари. Среди полевых игроков список возглавляет Роже Милла. Камерунец не просто выходил на поле в США в 1994 году в свои 42 года 1 месяц и 8 дней, но ещё и поразил голом ворота сборной России! Правда, Олег Саленко в ответ «отгрузил» пять, что также стало мировым достижением.

Далее в списке исключительно голкиперы. Пат Дженнингс из сборной Северной Ирландия в 1986 г. стал участником чемпионата мира в 41 год. В том же 86-м Шилтон пропустил от Марадоны, который забил с помощью «руки божьей», а спустя четыре года Шилтон сыграл на мундиале в Италии, надев перчатки в 40 лет 9 месяцев и 19 дней. Итальянец Дино Дзофф также выступал на мировом форуме в возрасте за сорок, а если быть точным, то в 40 лет 4 месяца и 13 дней. Среди россиян долгожителем является Лев Яшин. В Мексике, в 1970 году, ему было 36 лет 9 месяцев и 6 дней, а в общем рейтинге самых возрастных участником чемпионатов мира у него 46-я позиция. В Катаре, уже по традиции, долгожителями являются вратари. Список возглавляет мексиканец Альфред Талавера – 18 сентября он разменял пятый десяток. Сейчас он защищает цвета клуба «УНАМ Пумас» из Керетаро. Дебют в национальной сборной состоялся 26 марта 2011 года, когда главный тренер Хосе Мануэль де ла Торре выставил Талаверу в товарищеской игре против Парагвая (тогда была зафиксирована победа Мексики 3:1). Его коллеги по сборной Мексики также ветераны – Гильермо Очоа 37 лет, а Родольфу Кота 35.

В списке «суперстар Катар-2022» голкипер сборной Японии Эйди Кавасима, которому 20 марта исполнилось 39 лет. 8 ноября также 39-летие отметил страж ворот голландской сборной Ремко Пасвер из «Аякса». Среди полевых игроков самым возрастным является португальской защитник Пепе из «Порту», которому 39 лет исполнилось 26 февраля. Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» из Керетаро с полным правом можно считать клубом долгожителей игроков линии обороны. Ибо кроме голкипера, мексиканца Альфредо Талавера, цвета этого клуба защищает защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который 6 мая отпраздновал 39-й день рождения. Список наиболее почтенных главных тренеров возглавляет Луи ван Гал, который в свой 71 год в прошлом году в третий раз возглавил штаб сборной Голландии. Начинал он тренерскую карьеру 36 лет назад в «АЗ», а спустя два года перебрался в родной «Аякс», с которым триумфально шествовал десять сезонов, вплоть до перехода в «Барселону» в 1997-м. Возраст ещё не повод для того, чтобы списывать со счетов игрока – ветерана. Старая добрая комедия режиссера Эльдара Рязанова (95-летие которого отмечается 18 ноября) «Старики-разбойники» – лучшее тому подтверждение.

Константин Лицин