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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Мы будем биться с кем угодно»: Ди Мария высказался о фаворитах чемпионата мира

15 Ноября 2022 • 16:32 Комментировать

До старта чемпионата мира остаются считанные дни. Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о фаворитах турнира.

«Если думать о фаворитах, на ум сразу приходит сборная Франции. Они действующие чемпионы мира, и у них очень много сильных игроков. Но на чемпионатах мира случается всякое.

Можно было бы назвать сборные Германии и Испании, но они проходят процесс перестройки. У них много молодых игроков, и непонятно, как они могут выступить на таком большом турнире, как чемпионат мира.

Аргентина? Мы будем биться с кем угодно. Мы конкурентоспособны. Мы можем бороться за победу на чемпионате мира. Сейчас мы переживаем хороший период – вы хорошо выступали, выиграли Кубок Америки и Финалиссиму против Италии», - сказал ди Мария La Nazione.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Аргентины Сборная Франции Анхель Ди Мария Сборная Испании
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