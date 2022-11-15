​Ди Мария – о Месси: «Гном – инопланетянин»

Игрок сборной Аргентины Анхель ди Мария в преддверии чемпионата мира высказался о главной звезде команды - Лионеле Месси.

«Для меня играть рядом с Лео – это всё. Он лучший в мире. Я не устану повторять, что Гном – инопланетянин. Игра рядом с Лео – лучшее, что случалось со мной в моей карьере. Разделить с ним футбольное поле – это сбывшаяся мечта», - рассказал ди Мария в интервью для La Nacion.

Сборная Аргентины в настоящий момент готовится к старту чемпионата мира в Катаре. На групповой стадии мундиаля «альбиселесте» пересекутся с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.