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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Ди Мария – о Месси: «Гном – инопланетянин»

15 Ноября 2022 • 16:24 Комментировать

Игрок сборной Аргентины Анхель ди Мария в преддверии чемпионата мира высказался о главной звезде команды - Лионеле Месси.

«Для меня играть рядом с Лео – это всё. Он лучший в мире. Я не устану повторять, что Гном – инопланетянин. Игра рядом с Лео – лучшее, что случалось со мной в моей карьере. Разделить с ним футбольное поле – это сбывшаяся мечта», - рассказал ди Мария в интервью для La Nacion.

Сборная Аргентины в настоящий момент готовится к старту чемпионата мира в Катаре. На групповой стадии мундиаля «альбиселесте» пересекутся с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
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