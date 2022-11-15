​Месси назвал фаворитов чемпионата мира – 2022

Звёздный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии чемпионата мира назвал главных фаворитов турнира.

«Претендентами на титул чемпионов мира всегда являются одни и те же сборные. Бывают сюрпризы, но в целом на трофей претендуют большие сборные.

Кто находится выше остальных? Бразилия, Франция, Англия. Сегодня они чуть выше остальных, но всякое может случиться», - слова Месси приводит Daily Mail, ссылаясь на интервью пресс-службе КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. На текущий момент действующим чемпионом мира является сборная Франции.