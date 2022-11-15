Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси назвал фаворитов чемпионата мира – 2022

15 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать

Звёздный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии чемпионата мира назвал главных фаворитов турнира.

«Претендентами на титул чемпионов мира всегда являются одни и те же сборные. Бывают сюрпризы, но в целом на трофей претендуют большие сборные.

Кто находится выше остальных? Бразилия, Франция, Англия. Сегодня они чуть выше остальных, но всякое может случиться», - слова Месси приводит Daily Mail, ссылаясь на интервью пресс-службе КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. На текущий момент действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Англии Сборная Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
15:54 · Кубок России
Динияр Билялетдинов: ЧМ? Я буду смотреть Кубок России
15:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Ганы поехала на чемпионат мира без игровой формы
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Ты добирался на лодке?» - Мариу высказался о холодном приветствии Роналду и Фернандеша
14:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик: Энрике — великолепный тренер, он собрал отличную сборную Испании
14:02 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш не сразу подал руку Роналду в сборной Португалии
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Ришарлисон: «Нравится вам или нет, но Неймар – ас»
11:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам объяснил включение Тюрама в заявку сборной Франции
10:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сербский журналист: «Надеюсь, что 18 декабря праздник будет и в Сербии, и в России»
08:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эквадор назвал заявку на ЧМ-2022
08:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бэйл: «Готов играть по 90 минут в каждом матче ЧМ-2022»
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался о сборных Франции и Бразилии перед стартом ЧМ-2022
05:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите назвал своих фаворитов чемпионата мира
03:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар и Маркиньос опоздали на сбор сборной Бразилии
03:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Браим Диас может сыграть на чемпионате мира за Марокко
01:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду: «Работаем ради мечты всех португальцев» 1
Все новости
Рекомендуем