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​«Ты добирался на лодке?» - Мариу высказался о холодном приветствии Роналду и Фернандеша

15 Ноября 2022 • 14:36 Комментировать

Полузащитник Бруну Фернандеш не очень тепло поприветствовал Криштиану Роналду в лагере сборной Португалии. Предполагалось, что так Бруну отреагировал на интервью Криштиану, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и руководителей «Манчестер Юнайтед». Впрочем, ещё один футболист португальской сборной Жоау Мариу уверяет, что между Фернандешем и Роналду всё в порядке.

«Я был там в тот момент. Они шутили. Бруну приехал одним из последних, и Роналду спросил: «Ты что, добирался на лодке?» - рассказал Мариу, чьи слова приводит португальский Record.

Сборная Португалии на групповой стадии чемпионата мира сыграет против Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Бруну Фернандеш Жоау Мариу
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