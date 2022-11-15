​«Ты добирался на лодке?» - Мариу высказался о холодном приветствии Роналду и Фернандеша

Полузащитник Бруну Фернандеш не очень тепло поприветствовал Криштиану Роналду в лагере сборной Португалии. Предполагалось, что так Бруну отреагировал на интервью Криштиану, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и руководителей «Манчестер Юнайтед». Впрочем, ещё один футболист португальской сборной Жоау Мариу уверяет, что между Фернандешем и Роналду всё в порядке.

«Я был там в тот момент. Они шутили. Бруну приехал одним из последних, и Роналду спросил: «Ты что, добирался на лодке?» - рассказал Мариу, чьи слова приводит португальский Record.

Сборная Португалии на групповой стадии чемпионата мира сыграет против Уругвая, Южной Кореи и Ганы.